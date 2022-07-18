Евгений Бабурин: «Если позовут в сборную, я приеду»

Капитан «Нижнего Новгорода» в интервью «Спорт день за днем» сказал, что поставил свои выступления за сборную России «на паузу», но готов приехать, если его позовут.

– На данный момент вы официально не объявляли о завершении карьеры в сборной России. Не было ли таких мыслей на фоне отстранения команды и вашего возраста?

– Думаю, что момент завершения уже пришел. Так случилось, что у меня была травма, и пока мне делали операцию, я пропустил два «окна», в которых надеялся поучаствовать до того, как я узнал о травме. Потом у меня состоялся разговор с тренером , который сейчас работает и в клубе, и в сборной. Он сказал: «Евгений, ты уже возрастной игрок. Время, которое ты тратишь на сборную, тебе уже надо тратить на себя для восстановления своих сил, иначе организм может не выдержать». Совместным решением мы пришли к выводу, что со сборной я завершил.

Но опять же – если вдруг я понадоблюсь и мне скажут «приезжай», то я с удовольствием приеду.

– Если вас позовут, то уже только в штаб?

– Нет. Могут и как игрока.

– Тогда правильнее будет сказать, что на данный момент вы именно приостановили карьеру в сборной?

– Если позовут – я приеду. Пока я на паузе.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?