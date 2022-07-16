«Тофаш» сохранил Тайлера Энниса

Разыгрывающий Тайлер Эннис (27 лет, 191 см) продлил контракт с «Тофашем» на следующий сезон.

Американский игрок присоединился к команде в январе этого года и провел за нее 13 матчей в чемпионате Турции, набирая в среднем 12,7 очка, 4,4 передачи, 3,4 подбора и 1,1 перехвата.

Ранее Эннис выступал в на протяжении четырех сезонов (2014-2018) и провел суммарно 186 матчей за , , и .

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