Сергей Елевич: «Георгий Ярцев был неординарным человеком, и как игрок, и как тренер»

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Заслуженный тренер России Сергей Елевич сказал, что ушедший из жизни Георгий Ярцев запомнился ему как неординарный человек.

«С Георгием Александровичем нередко общались, часто встречались в олимпийском комитете. Он очень общительный, разговорчивый был. Всегда сам подходил. Шутить очень любил. Впечатления очень положительные. Неординарный человек был. И как игрок, и как тренер.

Конечно же, запомнился яркой плодотворной работой в «Спартаке». Считаю, что неплохо поработал он в «Динамо». У Георгия Александровича была большая спортивная биография. Был прекрасным игроком и стал прекрасным тренером. Это очень хороший пример для молодежи.

Жаль, когда такие люди уходят. Но это жизнь. Козлов вообще очень молод был — всего 29 лет… Куда деваться? Мы все под Богом ходим. Жизнь, к сожалению, скоротечна», — передает слова Елевича «Матч ТВ».

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