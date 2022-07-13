НБА выплатит бывшим игрокам АБА 25 миллионов долларов

Во вторник Совет управляющих НБА проголосовал за то, чтобы выплатить 24,5 миллиона долларов бывшим игрокам АБА.

НБА и профсоюз игроков НБА объявили о новой программе по оказанию финансовой помощи 115 бывшим игрокам АБА, которые провели не менее трех сезонов, но не получили право на пенсию НБА. У многих из них нет возможности оплатить аренду, медицинские счета и купить предметы первой необходимости, отмечает The Indianapolis Star.

Каждый игрок будет получать ежегодно по 3 828 долларов за каждый сыгранный сезон. Таким образом, игрок, который провел три сезона, будет получать по 11 484 доллара в год. Игрок с наибольшим стажем, такой как Фредди Льюис, на счету которого девять сезонов, будет получать 35 452 доллара в год.

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