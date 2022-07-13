Адам Сильвер: «Нам не нравится, когда игроки запрашивают обмены»

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказал свое мнение о просьбе звезды об обмене и общем влиянии этой проблемы на лигу.

«Игроки и представители команд всегда тайно ведут разговоры. Но нам не нравится, когда игроки запрашивают обмены, и нам не нравится, когда все происходит так, как оно есть.

Это один из вопросов, которые мы намерены обсудить с профсоюзом игроков во время переговоров по коллективному соглашению. Посмотрим, есть ли у нас меры защиты от этого», – сказал Сильвер.

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