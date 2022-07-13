Адам Сильвер: «Надеюсь, что возрастной порог НБА будет снижен в следующем коллективном соглашении»

Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил надежду, что минимальный возраст игроков лиги будет снижен в следующем коллективном договоре, назвав это «правильным решением».

«Я думаю, что есть возможность изменить минимальный возрастной порог.

Это основано на разговорах о более серьезных изменениях, чем просто переход от 19 к 18 годам. Для записи скажу, что когда я взвешиваю различные соображения, я думаю, что это будет правильным решением.

И я надеюсь, что мы внесем это изменение в следующее коллективное соглашение, которое вступит в силу в ближайшие пару лет», – сказал Сильвер на своей ежегодной пресс-конференции по завершении заседания Совета управляющих лиги.

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