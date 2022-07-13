Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – последний кусок пиццы, без него «Лейкерс» останутся голодными»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст описал ситуацию, в которой находятся в нынешнее межсезонье.

Калифорнийцы пытаются выменять у разыгрывающего , но, по слухам, не готовы расставаться с компенсацией в виде драфт-пиков.

«Это не похоже на шведский стол, когда у них есть выбор из 6 или 7 звездных игроков, которые могут подойти лучше. Это конец дня, там лежит лишь один кусок пиццы. Либо ты возьмешь этот кусок пиццы, либо останешься голодным. И в данном случае это неплохая пицца», – заявил Уиндхорст.

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