Олег Храмкин покинул «Надежду», станет директором «Ники»

Олег Храмкин покидает пост директора оренбургской «Надежды» и, по информации «Свободного агента», займет такую же должность в сыктывкарской .

Храмкин руководил «Надеждой» в течение шести сезонов. С 2012 по 2016 год он также работал в клубе тренером по индивидуальной подготовке.

«Конечно, обидно уходить из «Надежды». Все-таки провел в оренбургском клубе десять лет, вместе мы добились серьезных успехов, а также развивали молодых российских игроков, которые дорастали до сборной. Есть ли у меня предложения от других клубов? Пока не готов это комментировать», – описал ситуацию Храмкин.

Под руководством функционера стала обладателем Кубка Европы ФИБА (2019) и Кубка России (2021). Также команда регулярно завоевывала медали российской премьер-лиги.

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