Бен Уоллес пошутил, что сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании

Чемпион НБА 2004 года в составе Бен Уоллес пошутил, что станет новым премьер-министром Великобритании.

«Всем, кто думает, что я стану следующим премьер-министром. Вот, пожалуйста», – написал член Зала славы баскетбола в Twitter и опубликовал свое фото на фоне Биг-Бена.

Напомним, что прозвищем Уоллеса в НБА было «Биг-Бен».

В четверг Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра. Наиболее перспективным потенциальным кандидатом называют министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

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