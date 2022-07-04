«Бостон» подписал Сэма Хаузера – 6 млн на три года

«Селтикс» и легкий форвард Сэм Хаузер (24 года, 203 см) подписали трехлетний контракт на 6 миллионов долларов. Первые два года в контракте полностью гарантированы.

Хаузер стал игроком «Бостона» в феврале этого года. Его средние показатели в 26 матчах – 2,5 очка и 1,1 подбора.

«Селтикс» рассчитывают, что форвард в следующем сезоне станет игроком ротации. В составе осталось три свободных места.

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