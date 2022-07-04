«Пистонс» подписали Бадди Бехайма

подписал двусторонний контракт с бывшим защитником Университета Сиракьюз Бадди Бехаймом (22 года, 198 см).

В минувшем сезоне Бехейм был лидером конференции ACC по результативности, набирая 19,2 очка в среднем за матч, и занял второе место по количеству трехочковых за игру (2,8).

В четырех сезонах за Сиракьюз младший сын главного тренера Джима Бехайма набирал в среднем 14,6 очка, 2,4 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата за игру.

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