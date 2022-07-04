Лайонел Холлинз и Майк Батист присоединятся к штабу «Рокетс»

Тренерский штаб в ближайшее время пополнят три новых специалиста.

Ассистентами главного тренера техасцев Стивена Сайласа станут Лайонел Холлинз, и Махмуд Абделфаттах.

Холлинз с 2019 по 2021 годы ассистировал в штабе «Лейкерс», а в минувшем сезоне не работал в НБА.

Трехкратный чемпион Евролиги Батист работает ассистентом в с 2016 года («Бруклин», «Шарлотт», «Орландо», «Вашингтон»).

Абделфаттах в минувшем сезоне привел фарм-команду «Хьюстона» к победе в G-лиге.

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