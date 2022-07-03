Байрон Скотт считает, что аналитика испортила НБА: «Она просто дает ботаникам возможность попасть в лигу»

Бывший главный тренер считает, что аналитика испортила НБА.

«Я начал замечать, что ситуация меняется, когда возглавил «Лейкерс». Они часто использовали трехочковый бросок как оружие, потому что «так велит аналитика».

Я понимаю аналитику, я понимаю, что надо чаще бросать трехочковые, но нельзя бросать много трехочковых, если у вас нет игроков, способных хорошо бросать издали.

Я думаю, что это просто дает некоторым ботаникам, если можно так выразиться, возможность попасть в НБА, куда бы они никогда не попали», – сказал Скотт.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов