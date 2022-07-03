Байрон Скотт считает, что аналитика испортила НБА: «Она просто дает ботаникам возможность попасть в лигу»

Бывший главный тренер «Лейкерс» Байрон Скотт считает, что аналитика испортила НБА.
«Я начал замечать, что ситуация меняется, когда возглавил «Лейкерс». Они часто использовали трехочковый бросок как оружие, потому что «так велит аналитика».
Я понимаю аналитику, я понимаю, что надо чаще бросать трехочковые, но нельзя бросать много трехочковых, если у вас нет игроков, способных хорошо бросать издали.
Я думаю, что это просто дает некоторым ботаникам, если можно так выразиться, возможность попасть в НБА, куда бы они никогда не попали», – сказал Скотт.
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