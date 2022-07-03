Остин Холлинз – о непопадании в НБА: «Не думаю, что я что-то потерял»

Защитник не жалеет, что не попытался исполнить свою мечту детства – попасть в .

«Я видел много примеров, когда парни шли к этой мечте. Отец однажды сказал мне: «Если ты достаточно хорош, они найдут тебя, где бы ты ни был». Особенно в наше время с социальными сетями и скаутами в каждом уголке мира.

Если ты достаточно хорош, G-лига может помочь, но шансы невелики. В детстве я мечтал попасть в НБА, но после того, как поиграл в Европе, не жалею, что не попытался. Не сомневаюсь, что мне понравилось бы, и это было бы большим достижением, но не думаю, что я что-то потерял», — сказал 30-летний американец.

Холлинз выступал за петербургский с 2019 по 2021 год.

Едва не бросил баскетбол из-за травм и низкого роста, а теперь выиграл Единую лигу: интервью с Андреем Топтуновым