«Реал» подпишет Серхио Родригеса на 1 год

Разыгрывающий Серхио Родригес (36 лет, 191 см) вернется в мадридский «Реал». Как сообщает Eurohoops, игрок подпишет с клубом контракт на один год.

Родригес выступал за с 2010 по 2016 год и становился победителем с этой командой (2015). Еще один титул он взял с (2019).

Последние три сезона испанец провел в . В минувшем розыгрыше Евролиги он набирал в среднем 7,8 очка, 4,6 передачи и 2,3 подбора.

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