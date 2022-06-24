Леон Роуз: «Никс» будут активными на рынке свободных агентов и рынке обменов»

Президент Леон Роуз объяснил три вчерашние сделки клуба, вызвавшие негативную реакцию у болельщиков.

«Вчера вечером мы совершили три сделки с участием драфт-пиков, что повысило нашу финансовую гибкость и добавило драфтовый капитал на будущее.

У нас есть возможность быть активными на рынке свободных агентов, а также на рынке обменов. Наше внимание по-прежнему будет сосредоточено на стратегическом и продуманном построении нашей команды. Мы будем действовать правильно, используя импульс, полученный в конце прошлого сезона, и уделяя приоритетное внимание нашей программе развития игроков», – говорится в заявлении Роуза.

«Нью-Йорк» отправил в «Детройт» разыгрывающего Кембу Уокера. «Никс» также отдали «Пистонс» центрового Джейлена Дюрена, который был выбран под 13-м номером на драфте-2022 «Шарлотт». Усман Дженг, выбранный «Нью-Йорком» под 11-м номером, был отправлен в «Оклахому».

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин