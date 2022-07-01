Джевон Картер остался в «Милуоки»

Разыгрывающий защитник (26 лет, 185 см) продолжит выступления за . Стороны договорились о новом двухлетнем контракте на 4,6 млн долларов, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Картер присоединился к «Бакс» в феврале этого года после того, как был отчислен из «Бруклина». В 20 матчах за чемпионов 2021 года защитник набирал 5,6 очка, 2,2 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу.

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