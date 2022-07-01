Ян Веселы и «Барселона» подписали 3-летний контракт

Форвард Ян Веселы (32 года, 213 см) продолжит карьеру в «Барселоне».

Стороны официально подписали 3-летний контракт.

С 2014 года Веселы выступал за , а этим летом стал свободным агентом. В минувшем сезоне чех набирал 13,6 очка, 6,1 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

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