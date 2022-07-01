Роландс Шмитс перешел из «Барселоны» в «Жальгирис»

Тяжелый форвард (26 лет, 208 см) подпишет 2-летний контракт с .

С 2018 года Шмитс играл за «Барселону», но летом стал свободным агентом. В Каунасе латыш будет получать более крупные деньги по сравнению с испанским клубом.

В матчах Евролиги-21/22 латыш набирал 4,4 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.

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