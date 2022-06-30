«Лейкерс» снова интересуются Бадди Хилдом

снова изучают возможность приобретения атакующего защитника «Пэйсерс» .

Калифорнийский клуб интересовался Хилдом в межсезонье-2021, но тогда клуб все же решил выменять Расселла Уэстбрука из «Вашингтона».

Хилд стал игроком «Индианы» в феврале в результате крупного обмена с «Сакраменто». Клуб из Индианаполиса перестраивает состав и может расстаться с 29-летним игроком ради пиков «Лейкерс».

В 26 матчах за «Пэйсерс» Бадди набирал 18,2 очка, 5,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.

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