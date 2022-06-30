«Милуоки», «Даллас» и «Бруклин» интересуются Джавейлом Макги

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Центровой «Финикса» Джавейл Макги этим летом становится свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Джон Гамбадоро, 34-летний Макги рассчитывает подписать контракт на несколько сезонов. Интерес к трехкратному чемпиону НБА проявляют «Милуоки», «Даллас» и «Бруклин».

Журналист отмечает, что «Санз» могут не предложить Макги контракт сроком более одного года.

В сезоне-21/22 Джавейл набирал 9,2 очка, 6,7 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

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