«Милуоки», «Даллас» и «Бруклин» интересуются Джавейлом Макги

Центровой «Финикса» Джавейл Макги этим летом становится свободным агентом.
Как сообщает инсайдер Джон Гамбадоро, 34-летний Макги рассчитывает подписать контракт на несколько сезонов. Интерес к трехкратному чемпиону НБА проявляют «Милуоки», «Даллас» и «Бруклин».
Журналист отмечает, что «Санз» могут не предложить Макги контракт сроком более одного года.
В сезоне-21/22 Джавейл набирал 9,2 очка, 6,7 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за игру.
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