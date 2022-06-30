«Хьюстон» подпишет с Джейшоном Тэйтом новый контракт

отклонил опцию команды в контракте с форвардом (26 лет, 193 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Тэйт мог заработать 1,8 миллиона долларов за следующий сезон. Теперь он станет ограниченно свободным агентом.

Отмечается, что стороны проявляют взаимный интерес к подписанию нового соглашения.

В прошедшем сезоне Тэйт набирал за «Рокетс» 11,8 очка, 5,4 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч.

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