Потолок зарплат в НБА на сезон-22/23 составит 123,6 млн долларов

Потолок зарплат для команд на следующий сезон составит 123,6 миллиона долларов, сообщает инсайдер Sportrac Кейт Смит.

В прошедшем сезоне данный показатель был равен 112 миллионам долларов. Таким образом, потолок зарплат вырастет на 11,6 миллиона долларов за год.

По информации Смита, уровень налога на роскошь будет установлен на отметке 150,3 миллиона долларов, а жесткий потолок – 157 миллионов долларов.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?