Скип Бэйлесс – Уэстбруку: «Буду рад поговорить лично. Расскажешь, как заработаешь 47 млн, являясь худшим исполнителем 3-очковых»

Разыгрывающий отреагировал на твит телеведущего , в котором он назвал баскетболиста «Уэстбриком».

Уэстбрук посоветовал Бэйлессу «следить за языком» и не писать того, «чего не сказал бы ему в лицо».

Бэйлесс ответил Уэстбруку.

«Буду рад поговорить лично и обсудить никнейм, который, насколько помню, впервые придумал еще в 2012 году. Приходи ко мне и стань героем моей программы. Расскажешь, как заработаешь 47 миллионов в следующем сезоне, являясь худшим исполнителем 3-очковых в ! Самый переплачиваемый игрок в истории? Приходи ко мне, пожалуйста», – написал Бэйлесс в твиттере.

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