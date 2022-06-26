«Атланта» не даст Деандре Эйтону максималку

не готова предложить центровому максимальный контракт, пишет The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Санз» планируют обменять игрока, который является неограниченно свободным агентом, по схеме сайн-н-трейд.

Ожидается, что несколько команд намерены побороться за Эйтона и предложат ему соглашение с заработной платой более 30 миллионов долларов в год.

В плей-офф-2022 центровой набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?