«Атланта» не даст Деандре Эйтону максималку

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«Атланта» не готова предложить центровому «Финикса» Деандре Эйтону максимальный контракт, пишет The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Санз» планируют обменять игрока, который является неограниченно свободным агентом, по схеме сайн-н-трейд.

Ожидается, что несколько команд намерены побороться за Эйтона и предложат ему соглашение с заработной платой более 30 миллионов долларов в год.

В плей-офф-2022 центровой набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

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