Терренс Росс испугался, подумав, что его обменяли в «Клипперс»

Свингмен испугался, увидев во время прямой трансляции ложное сообщение о том, что его обменяли в «Клипперс».

«У меня на мгновение замерло сердце. Я прочитал в чате, что «Орландо» обменял форварда Терренса в «Клипперс» на Люка Кеннарда. Это правда? Мне бы позвонил агент», – отметил Росс.

«Уже начались обмены? Когда они начинаются?» – спросила жена баскетболиста.

«Понятия не имею», – ответил Росс.

«Ты играешь в НБА. Что значит, ты не имеешь понятия?» – посмеялась супруга.

Ранее Росс признавался, что хочет обмен в другую команду, и руководству «Мэджик» это известно.

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