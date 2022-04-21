Терренс Росс: «Орландо» хорошо известно, что я хочу обмен»

Форвард заявил, что хочет обмен в другую команду, и руководству «Мэджик» это известно.

«Я чувствую себя частью старого режима, а клуб идет в другом направлении. Я не знаю, что они для меня приготовили. Сложно сказать. На самом деле они мало говорят мне о том, что они делают. Я здесь как бы просто за компанию.

Они знают, что я хочу обмен. Им это хорошо известно, так что нет смысла об этом говорить. В любом случае они будут делать то, что захотят», – сказал Росс.

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