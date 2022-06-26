Кендрик Перкинс: «Заставили Аллена и Рондо выяснить отношения в боксерском поединке»

Чемпион НБА 2008 года в составе в подкасте Джей Джей Редика «The Old Man & the Three» рассказал о конфликте между и .

По словам Перкинса, вражда одноклубников достигла такого уровня, что команде пришлось пойти на крайние меры, чтобы попытаться уладить ситуацию.

«Впервые запахло жареным, когда Рэй начал настаивать на обмене Рондо на , но «Селтикс» оставили Рондо. Я думаю, что именно тогда начались небольшие разногласия.

Мы заставили Рэя и Рондо выяснить отношения в боксерском поединке. У них было очень много претензий друг к другу. Мы купили боксерские перчатки, принесли на тренировку, и им действительно пришлось боксировать, чтобы между ними больше не было напряжения», – рассказал Перкинс.

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