Кендрик Перкинс: «Заставили Аллена и Рондо выяснить отношения в боксерском поединке»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Кендрик Перкинс в подкасте Джей Джей Редика «The Old Man & the Three» рассказал о конфликте между Рэем Алленом и Рэджоном Рондо.
По словам Перкинса, вражда одноклубников достигла такого уровня, что команде пришлось пойти на крайние меры, чтобы попытаться уладить ситуацию.
«Впервые запахло жареным, когда Рэй начал настаивать на обмене Рондо на Криса Пола, но «Селтикс» оставили Рондо. Я думаю, что именно тогда начались небольшие разногласия.
Мы заставили Рэя и Рондо выяснить отношения в боксерском поединке. У них было очень много претензий друг к другу. Мы купили боксерские перчатки, принесли на тренировку, и им действительно пришлось боксировать, чтобы между ними больше не было напряжения», – рассказал Перкинс.
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