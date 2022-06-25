«Реал» и «Виртус» поборются за Лоренцо Брауна

Атакующий защитник УНИКСа Лоренцо Браун (31 год, 196 см) интересен нескольким командам .

Мадридский и из Болоньи включились в борьбу за подписание контракта с игроком, пишет израильское спортивное издание One.

Ранее сообщалось, что тель-авивский также нацелен на приобретение Брауна.

В прошедшем сезоне американский баскетболист помог УНИКСу стать третьим в лиге ВТБ. Его средние показатели в 19 матчах турнира – 14,9 очка, 5,2 передачи, 3,3 подбора, 1,2 перехвата.

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