«Реал» и «Виртус» поборются за Лоренцо Брауна

Атакующий защитник УНИКСа Лоренцо Браун (31 год, 196 см) интересен нескольким командам Евролиги.
Мадридский «Реал» и «Виртус» из Болоньи включились в борьбу за подписание контракта с игроком, пишет израильское спортивное издание One.
Ранее сообщалось, что тель-авивский «Маккаби» также нацелен на приобретение Брауна.
В прошедшем сезоне американский баскетболист помог УНИКСу стать третьим в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели в 19 матчах турнира – 14,9 очка, 5,2 передачи, 3,3 подбора, 1,2 перехвата.