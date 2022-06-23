Девин Букер и Кендалл Дженнер расстались после 2 лет вместе

Модель Кендалл Дженнер рассталась со звездным защитником «Санз» Девином Букером после двух лет отношений.
«Кендалл чувствует, что они идут разными путями», – рассказал инсайдер о мнении 26-летней звезды реалити-шоу, которая впервые встретилась с Девином в 2020 году.
По информации одного из источников, существует вероятность, что пара все-таки возобновит роман.
Другой источник сообщил, что Кендалл и Девин «обсуждали свое будущее, но не пришли к взаимопониманию».
В эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян», который вышел в эфир ранее в этом месяце, Кендалл призналась, что на данном этапе жизни хочет завести ребенка.
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