Девин Букер и Кендалл Дженнер расстались после 2 лет вместе

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Модель Кендалл Дженнер рассталась со звездным защитником «Санз» Девином Букером после двух лет отношений.

«Кендалл чувствует, что они идут разными путями», – рассказал инсайдер о мнении 26-летней звезды реалити-шоу, которая впервые встретилась с Девином в 2020 году.

По информации одного из источников, существует вероятность, что пара все-таки возобновит роман.

Другой источник сообщил, что Кендалл и Девин «обсуждали свое будущее, но не пришли к взаимопониманию».

В эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян», который вышел в эфир ранее в этом месяце, Кендалл призналась, что на данном этапе жизни хочет завести ребенка.

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