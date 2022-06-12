Евгений Богачев: «У Хезони и Списсу подписаны контракты по схеме 1+1 с опцией выхода. Мы настроены оптимистично»

Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил вероятность того, что казанскому клубу удастся сохранить нынешних легионеров на следующий сезон.

«У Марио Хезони и подписаны контракты по схеме 1+1 с опцией выхода. Мы настроены оптимистично и верим в то, что еще не сказали своего последнего слова.

Я уже благодарил команду за патриотизм, мужество и самоотверженность. Знаю, раньше у некоторых легионеров билеты домой лежали в кармане еще до завершения сезона. В этом году такого и близко не было – парни бились в каждом матче от первой до последней секунды. Тяжелый год, поэтому бронза – достойная награда», – сказал Богачев.

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