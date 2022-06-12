Евгений Богачев: «У Хезони и Списсу подписаны контракты по схеме 1+1 с опцией выхода. Мы настроены оптимистично»

Теги возможные переходы УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Марио Хезоня Марко Списсу Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил вероятность того, что казанскому клубу удастся сохранить нынешних легионеров на следующий сезон.

«У Марио Хезони и Марко Списсу подписаны контракты по схеме 1+1 с опцией выхода. Мы настроены оптимистично и верим в то, что еще не сказали своего последнего слова.

Я уже благодарил команду за патриотизм, мужество и самоотверженность. Знаю, раньше у некоторых легионеров билеты домой лежали в кармане еще до завершения сезона. В этом году такого и близко не было – парни бились в каждом матче от первой до последней секунды. Тяжелый год, поэтому бронза – достойная награда», – сказал Богачев.

У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги

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