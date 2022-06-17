Сет Карри: «Отныне говорите о Стефе только в контексте величайших игроков»

Защитник считает, что его старший брат из «Уорриорз» благодаря завоеванию четвертого чемпионского титула вошел в число лучших баскетболистов всех времен.

«Отныне говорите о Стефе только в контексте величайших игроков всех времен! И я имею в виду из всех людей, которые притрагивались к баскетбольному мячу», – написал Сет в твиттере.

Карри стал всего 7-м игроком в истории НБА с 4 титулами и 2 наградами MVP.

Карри впервые стал самым ценным игроком финальной серии.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!