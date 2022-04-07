Определились пары 1/8 финала Еврокубка

В среду завершился групповой этап Еврокубка и определились пары 1/8 финала плей-офф.
1/8 финала Еврокубка
Ховентуд Испания – Ульм Германия
Партизан Сербия – Бурсаспор Турция
Метрополитан Франция – Венеция Италия
Андорра Испания – Будучность Черногория
Виртус Италия – Литкабелис Литва
Цедевита-Олимпия Словения – Тюрк Телеком Турция
Валенсия Испания – Гамбург Германия
Гран-Канария Испания – Шленск Польша
Стадии 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал плей-офф пройдут в формате единственного матча.
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