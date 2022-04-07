Определились пары 1/8 финала Еврокубка

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В среду завершился групповой этап Еврокубка и определились пары 1/8 финала плей-офф.

1/8 финала Еврокубка

Ховентуд Испания – Ульм Германия

Партизан Сербия – Бурсаспор Турция

Метрополитан Франция – Венеция Италия

Андорра Испания – Будучность Черногория

Виртус Италия – Литкабелис Литва

Цедевита-Олимпия Словения – Тюрк Телеком Турция

Валенсия Испания – Гамбург Германия

Гран-Канария Испания – Шленск Польша

Стадии 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал плей-офф пройдут в формате единственного матча.

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