Име Удока: «Бостону» не хватает стабильности»

Главный тренер после поражения от «Голден Стэйт» в пятом матче финальной серии (94:104, 2-3) заявил, что его команде не хватает стабильности.

«Самое главное, что нам нужно – это стабильность. Нам не хватает стабильной игры на протяжении всего матча, особенно в нападении. Мы должны уметь сохранять настрой не только в каждом матче, но и в каждой четверти. Мы успешно сыграли в третьей четверти, но потом провалились в четвертой», – сказал Удока.

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