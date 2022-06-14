Дрэймонд Грин: «Ставим перед Уиггинсом все более серьезные вызовы. Он отвечает, каждый раз играя только лучше»

Форвард «Голден Стэйт» после пятого матча финальной серии с (104:94, 3-2) отдал должное одноклубнику .

Канадец стал самым результативным в составе победителей – 26 очков. В его активе также 13 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

«Уиггинс стал участником Матча звезд не просто так. Мы ставили его перед лицом все более серьезных вызовов, а он всякий отвечал на них, демонстрируя все более высокий уровень. Всем хочется иметь у себя такого игрока. Когда ставки повышаются, они достойно отвечают и показывают свою лучшую игру. Именно это мы видим в исполнении Уиггинса», – сказал Грин.

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