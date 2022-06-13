«Миннесота» ищет варианты обмена Д’Анджело Расселла

«Миннесота» готова расстаться с Д’Анджело Расселлом и ищет варианты обмена 26-летнего защитника, сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор.

Контракт Д’Анджело истекает по окончании следующего сезона, за который он заработает 31,4 млн долларов.

Расселл пришел в «Миннесоту» 6 февраля 2020 года в результате обмена с «Голден Стэйт». Взамен «Уорриорз» получили Эндрю Уиггинса, защищенный пик 1-го раунда и пик 2-го раунда.

В сезоне-2021/22 Расселл провел 65 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 3,3 подбора и 7,1 передачи.

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