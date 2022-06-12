Айс Кьюб: «НБА не очень добра к BIG3. За кулисами происходят разные вещи»

Основатель BIG3 рэпер Айс Кьюб признался, что некоторые поступки НБА, негативно отразившиеся на его лиге, немного изменили его отношение к НБА.

«НБА не очень добра к BIG3. Конечно, публично они говорят все правильные слова. Но мы знаем, что за кулисами происходят разные вещи в том, что касается спонсоров, телекомпаний и так далее. Так что это меня немного напугало. Я люблю лигу и по-прежнему уважаю ее, но считаю, что они должны больше сотрудничать с BIG3.

Мы зарекомендовали себя, у нас выступает много бывших игроков НБА. Они верят в нашу лигу, поэтому мне хотелось бы, чтобы НБА увидела, что мы дополняем ее. Мы играем 3 на 3, вы играете 5 на 5. Тут нет никакого конфликта. Лично я стал чуть меньше поклонником , но не сильно», – сказал Айс Кьюб.

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