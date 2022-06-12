Джей Триано станет ассистентом Майка Брауна в «Сакраменто»

заключил соглашение с . 63-летний канадский специалист станет ассистентом нового главного тренера «Кингз» , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Триано с 2018 года работал в тренерском штабе . Ранее он был главным тренером в «Торонто», «Финиксе» и сборной Канады.

Сообщалось, что в штаб Брауна также войдут испанец Жорди Фернандес, пришедший из «Денвера», и бывший игрок «Кингз» Даг Кристи.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка