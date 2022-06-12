Джей Триано станет ассистентом Майка Брауна в «Сакраменто»

Теги Шарлотт Майк Браун Сакраменто НБА Джей Триано Баскетбол

«Сакраменто» заключил соглашение с Джеем Триано.  63-летний канадский специалист станет ассистентом нового главного тренера «Кингз» Майка Брауна, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Триано с 2018 года работал в тренерском штабе «Шарлотт». Ранее он был главным тренером в «Торонто», «Финиксе» и сборной Канады.

Сообщалось, что в штаб Брауна также войдут испанец Жорди Фернандес, пришедший из «Денвера», и бывший игрок «Кингз» Даг Кристи.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

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