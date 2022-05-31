Люк Уолтон станет ассистентом в «Кливленде»

Теги Кливленд Лейкерс Люк Уолтон Сакраменто НБА Джей Би Бикерстафф Баскетбол

«Кливленд» назначил Люка Уолтона ассистентом главного тренера Джей Би Бикерстаффа, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее Уолтон возглавлял и «Лейкерс» (2016-2019) и «Сакраменто» (2019-2021). «Кингз» уволили специалиста после неудовлетворительных результатов (6-11) на старте нынешнего сезона.

Уолтон выступал за «Кавальерс» в последних двух сезонах в качестве игрока (2012-2013).

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