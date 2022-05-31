Люк Уолтон станет ассистентом в «Кливленде»

назначил ассистентом главного тренера , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее Уолтон возглавлял и (2016-2019) и (2019-2021). «Кингз» уволили специалиста после неудовлетворительных результатов (6-11) на старте нынешнего сезона.

Уолтон выступал за «Кавальерс» в последних двух сезонах в качестве игрока (2012-2013).

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