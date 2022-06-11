Брэндон Ингрэм выбыл на 6-8 недель после операции на мизинце

Форвард «Пеликанс» перенес операцию на мизинце правой руки и будет восстанавливаться в течение 6-8 недель.

Во время пятого матча серии с «Санз» в плей-офф-2022 Ингрэм повредил безымянный палец и мизинец правой руки. Он смог выйти на площадку в заключительной шестой встрече противостояния (2-4).

В матчах сезона-21/22 Ингрэм набирал 22,9 очка, 5,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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