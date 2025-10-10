0

Бывший ассистент Чонси Биллапса Марк Тиндейл присоединился к тренерскому штабу «Никс»

«Нью-Йорк» продолжает формирование тренерской команды.

39-летний бывший баскетболист Марк Тиндейл присоединился к штабу Майка Брауна. Он будет заниматься развитием игроков в качестве ассистента.

Тиндейл провел 10-летнюю игровую карьеру (2008-2018), выступая в G-лиге, Австралии и Европе.

В 2019-23 годах он занимался развитием игроков в «Торонто», после чего поработал с Чонси Биллапсом в «Портленде» в качестве помощника. Летом Тиндейл расстался с «Блэйзерс» и теперь перешел в «Никс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
