Бывший ассистент Чонси Биллапса Марк Тиндейл присоединился к тренерскому штабу «Никс»
«Нью-Йорк» продолжает формирование тренерской команды.
39-летний бывший баскетболист Марк Тиндейл присоединился к штабу Майка Брауна. Он будет заниматься развитием игроков в качестве ассистента.
Тиндейл провел 10-летнюю игровую карьеру (2008-2018), выступая в G-лиге, Австралии и Европе.
В 2019-23 годах он занимался развитием игроков в «Торонто», после чего поработал с Чонси Биллапсом в «Портленде» в качестве помощника. Летом Тиндейл расстался с «Блэйзерс» и теперь перешел в «Никс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
