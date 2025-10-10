  • Спортс
  Андрей Мартюк: «Казанцы задали нам правильный курс движения. Есть должок за поражение от ЦСКА в финале Суперкубка»
Андрей Мартюк: «Казанцы задали нам правильный курс движения. Есть должок за поражение от ЦСКА в финале Суперкубка»

Андрей Мартюк рассказал о настрое на игру с ЦСКА.

«Зенит» примет москвичей у себя на площадке в центральной игре тура 12 октября. В прошлом матче в рамках Лиги ВТБ команда крупно уступила УНИКСу (77:104).

«Игроки казанского клуба показали, куда нам надо физически стремиться, чтобы побеждать команды из топ-4. Задали нам правильный курс движения, назовем это так.

Двигаемся от игры к игре. Надо немного отдохнуть после выезда в Екатеринбург и готовиться к ЦСКА. Понятно, что есть должок за поражение в финале Суперкубка. Против армейцев всегда получаются интересные, тактические матчи. Борешься, сражаешься до финальной сирены. Мы должны быть очень хорошо готовы физически, чтобы добиться победы.

В команде все в порядке, в раздевалке отличный микроклимат, но мы пока чуть-чуть сыроваты. Надо подшлифовать мелкие детали во взаимодействиях, и все будет хорошо. В команде много новичков, это нормальная часть процесса.

Новые партнеры, комбинации в нападении и в защите. Главное, всем в коллективе комфортно работать друг с другом», – поделился новобранец «Зенита».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
