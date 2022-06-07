«Ритас» прервал 12-летнюю победную серию «Жальгириса» в чемпионате Литвы

обыграл «Литкабелис» (4-1) в финальной серии и стал чемпионом Литвы впервые с 2010 года.

В последних 11 сезонах, начиная с 2011 года, чемпионат неизменно выигрывал «Жальгирис». В нынешнем плей-офф легендарный клуб из Каунаса выбыл на стадии 1/2 финала, уступив «Литкабелису» (1-3).

Всего на счету 23 чемпионских титула с момента основания Литовской баскетбольной лиги в 1993 году, у «Ритаса» – 6.

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