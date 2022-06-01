Тренер «Литкабелиса» устроил потасовку с владельцем «Ритаса» в финале чемпионата Литвы

В третьем матче финальной серии чемпионата Литвы между и «Литкабелисом» (85:63) случилась конфликтная ситуация с участием нескольких сторон.

Инцидент произошел в конце второй четверти игры, когда выступающий дома «Ритас» добился значительного преимущества (51:25).

Главный тренер «Литкабелиса» Ненад Чанак заработал удаление за споры с судьями. По мнению специалиста, арбитры допустили ошибку, не зафиксировав фол на игроке его команды, который получил удар локтем в подбородок.

Покидая площадку, Чанак оттолкнул главного тренера «Ритаса» Гедрюса Жибенаса и устроил ожесточенные споры с владельцем этого клуба Дариусом Гуделисом, который находился на трибуне рядом с выходом.

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