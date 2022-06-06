35 сдутых баскетбольных мячей украсили стену модного бутика в Лондоне

Художник Тиррелл Уинстон украсил стену нового флагманского магазина Aime Leon Dore в Лондоне инсталляцией из 35 сдутых баскетбольных мячей.

Тиррелл вдохновляется баскетболом и придает необычную форму мячам и сеткам. Почти все предметы, которые художник использует в своем творчестве, являются забытыми или потерянными.

Уинстон изготавливал скульптуры для НБА, а также сотрудничал с известными спортивными брендами Adidas и Reebok.

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