Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ

Игроки «Зенита» прибегли к давней баскетбольной традиции, закурив чемпионские сигары в раздевалке после завоевания титула.

Сине-бело-голубые одолели ЦСКА в решающем седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (81:75, 4-3) и впервые в истории клуба стали победителями данного турнира.

Телеграм-канал Единой лиги опубликовал фото, на котором атакующий защитник «Зенита» раскуривает сигару во время празднования долгожданного чемпионства.

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