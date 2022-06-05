Микэл Бриджес: «Теперь каждый раз, когда кто-то будет говорить о 7-м матче, будут вспоминать наше поражение»

Форвард «Финикса» назвал поражение от (90:123, 3-4) в 7-м матче серии второго раунда плей-офф позором.

«Не ожидал, что мы проиграем 7-й матч, тем более «Далласу». Я никогда им не проигрывал. «Санз» не проигрывали им много лет.

Теперь каждый раз, когда кто-то будет говорить о 7-м матче, будут вспоминать наше поражение. Не знаю, был ли установлен какой-то рекорд, но если был рекорд, то теперь нам постоянно будут о нем говорить.

Единственное, что запомнят – это этот 7-й матч. Когда мы будем готовиться к следующему сезону, все, о чем они будут говорить, это: «Ты помнишь, что произошло в седьмой игре?» Это позор, отстой», – сказал Бриджес.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали