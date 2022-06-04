«К черту вашу статистику!» Брэдли Бил мотивировал любительскую команду

Атакующий защитник произнес мотивирующую речь во время одного из матчей AAU (любительская баскетбольная лига в США).

«У меня для вас новости. Когда вы перейдете на следующий уровень, если попадете туда, вы не будете много атаковать. Это реальность, парни. Сколько вы знаете игроков, которые в колледже набирают в среднем по 20 очков за игру? Никто! Ты не будешь скорером в университете. Как ты можешь помочь команде победить? К черту твою статистику!» – воскликнул Бил.

Брэдли провел в НБА 10 сезонов, набирая в среднем 22,1 очка, 4,2 передачи и 4,1 подбора.

Баскетболист сотрудничает с командой из Сент-Луиса, которая выступает в AAU и с 2017 года называется Bradley Beal Elite.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?