Мэтт Ллойд стал старшим вице-президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты»

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Функционер «Орландо» Мэтт Ллойд согласился на должность старшего вице-президента по баскетбольным операциям «Миннесоты», сообщает ESPN.com.

Ллойд проработал десять лет в «Орландо» в качестве ассистента генерального менеджера и вице-президента по баскетбольным операциям. Это первое значимое назначение в руководстве «Миннесоты» после прихода Тима Коннели на пост президента по баскетбольным операциям.

Ллойд провел первые 13 лет в НБА с «Чикаго», пройдя путь от связей с общественностью до баскетбольных операций.

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