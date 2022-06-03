«Жальгирис» предложил контракт Крису Джонсу

сделал контрактное предложение разыгрывающему Крису Джонсу (29 лет, 188 см).

«Виллербан» заинтересован в сохранении американца, который в ближайшее время должен получить европейский паспорт. Джонс также входит в сферу интересов нескольких других клубов Евролиги.

Каунасская команда видит в Джонсе основного разыгрывающего.

В матчах -21/22 Джонс набирал 13,1 очка, 3,2 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

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